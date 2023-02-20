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  • Первый тренер Кокорина: «Пусть Саша получает паспорт Кипра. В сборной России мы его не увидим»

Первый тренер Кокорина: «Пусть Саша получает паспорт Кипра. В сборной России мы его не увидим»

20 февраля 2023, 13:59
1

Валерий Стаферов, первый тренер форварда «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал новость о возможной смене гражданства футболистом.

«Саша уже взрослый человек, поэтому если ему нравится играть на Кипре, то пусть получает гражданство этой страны. Человек играет в футбол, его все устраивает в «Арисе».

Ситуация такая же, как и с бразильцами Малкомом и Клаудиньо, который приехали играть в Россию, и скоро получат наше гражданство. Это нормальное явление в футболе.

Кокорин понимает, что ему лучше. Саше больше тридцати лет и, думаю, в сборной России мы его больше не увидим. Раз он принял такое решение, то вряд ли отступит. Стоит пожелать Александру только удачи», – сказал Стаферов.

  • Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.
  • Россиянин – 2-й бомбардир сезона чемпионата Кипра.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Комментарии (1)
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crf575757
1676896160
И слава богу! Нам дебилы футбольные в сборной не нужны!!
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