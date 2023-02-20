Сперцян: «В 14-15 лет мое физическое развитие остановилось. Я мог закрыться в комнате и заплакать»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в академии клуба.

– Насколько я знаю, в определенный момент ты выпал из первой команды 2000 года рождения из-за маленького роста.

– Да. В нашем футболе есть стереотип насчет маленьких игроков. Думаю, в «Краснодаре» его все-таки нет – меня же не исключили из академии, а перевели во вторую команду. Хотя я не всегда играл в старте даже в ней.

В 14-15 лет мое физическое развитие остановилось, а остальные ребята резко выросли. Было непросто: у меня легко отбирали мяч, где-то даже выносили с поля.

По детям я был капитаном, а тут ситуация изменилась, у меня многое не получалось – конечно, сильно переживал. Может, не показывал это на людях, но мог закрыться в комнате и заплакать.

Очень благодарен Сергею Николаевичу [Галицкому], Мураду Мусаеву и родителям – они всегда верили в меня.

Клуб организовал разные тесты: сдавал на гормон роста, брали отпечатки фаланг пальцев. Выяснилось, что я отстаю в развитии примерно на два года, в 14 лет у меня было тело 12-летнего.

Все изменилось в 11-м классе, лет в 17. Там уже догнал сверстников.

– Рост – понятно, можно было только ждать. Над мышечным развитием как-то работал?

– В детстве отец постоянно говорил, что мне не нужно тягать железо. Отжимания, пресс – окей, а вот штанга на определенном этапе могла лишь навредить.

Правда, не помню, чтобы в 14-15 лет в «Краснодаре» много с ней работали.

В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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