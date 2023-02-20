Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сперцян: «В 14-15 лет мое физическое развитие остановилось. Я мог закрыться в комнате и заплакать»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в академии клуба.

    – Насколько я знаю, в определенный момент ты выпал из первой команды 2000 года рождения из-за маленького роста.

    – Да. В нашем футболе есть стереотип насчет маленьких игроков. Думаю, в «Краснодаре» его все-таки нет – меня же не исключили из академии, а перевели во вторую команду. Хотя я не всегда играл в старте даже в ней.

    В 14-15 лет мое физическое развитие остановилось, а остальные ребята резко выросли. Было непросто: у меня легко отбирали мяч, где-то даже выносили с поля.

    По детям я был капитаном, а тут ситуация изменилась, у меня многое не получалось – конечно, сильно переживал. Может, не показывал это на людях, но мог закрыться в комнате и заплакать.

    Очень благодарен Сергею Николаевичу [Галицкому], Мураду Мусаеву и родителям – они всегда верили в меня.

    Клуб организовал разные тесты: сдавал на гормон роста, брали отпечатки фаланг пальцев. Выяснилось, что я отстаю в развитии примерно на два года, в 14 лет у меня было тело 12-летнего.

    Все изменилось в 11-м классе, лет в 17. Там уже догнал сверстников.

    – Рост – понятно, можно было только ждать. Над мышечным развитием как-то работал?

    – В детстве отец постоянно говорил, что мне не нужно тягать железо. Отжимания, пресс – окей, а вот штанга на определенном этапе могла лишь навредить.

    Правда, не помню, чтобы в 14-15 лет в «Краснодаре» много с ней работали.

    • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Сперцян назвал условие для ухода из «Краснодара»
    Генич рассказал, как вместе со Сперцяном финансово помог детской команде из Пятигорска 2
    Сперцян: «Моя мечта – начать и закончить карьеру в «Краснодаре» 1
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11