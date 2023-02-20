Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» сделал новое предложение «Динамо» по Захаряну

«Галатасарай» сделал новое предложение «Динамо» по Захаряну

20 февраля 2023, 11:34
4

«Галатасарай» не оставляет попыток купить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Турецкий клуб был готов заплатить за игрока 11+2 миллиона евро, но получил отказ.

Теперь же «Галатасарай» сделал новое предложение, условия которого не раскрываются.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
  • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам 1
Источник: Milliyet
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Динамо Галатасарай Захарян Арсен
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1676882407
Да продайте уже его и видно же играет, как кусок говна
Ответить
Томик
1676887781
"500 рублей могут спасти гиганта мысли. Скажите, а 200 рублей не смогут спасти..."
Ответить
ilichkadr
1676890208
И чего не продадут, если Сарай хорошие деньги даёт? В следующем году про Захаряна никто и не вспомнит.
Ответить
Александр.Т.
1676895192
До отказывают , что потом всю жизнь по клубам РПЛ бегать будет
Ответить
Главные новости
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
19:18
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
5
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
10
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
2
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
13
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
11
Все новости
Все новости
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
Вчера, 13:57
1
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
Вчера, 11:47
6
Григорян отреагировал на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 10:58
1
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
Вчера, 10:45
5
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
Вчера, 10:08
2
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
Вчера, 01:36
1
Семин объяснил, почему Батраков заиграет в «Галатасарае»
Вчера, 00:25
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
4 сентября
1
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
4 сентября
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
4 сентября
2
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
4 сентября
7
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
4 сентября
14
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
4 сентября
2
Фото«Галатасарай» анонсировал матч с помощью изображения Батракова
4 сентября
1
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
3 сентября
9
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
3 сентября
5
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
2 сентября
9
Батраков получил важное предупреждение
1 сентября
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
1 сентября
4
Семин определил главный козырь Батракова
31 августа
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
30 августа
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
30 августа
2
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
30 августа
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
30 августа
4
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
30 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+