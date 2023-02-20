«Галатасарай» сделал новое предложение «Динамо» по Захаряну

«Галатасарай» не оставляет попыток купить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Турецкий клуб был готов заплатить за игрока 11+2 миллиона евро, но получил отказ.

Теперь же «Галатасарай» сделал новое предложение, условия которого не раскрываются.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!