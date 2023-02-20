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    «Галатасарай» сделал новое предложение «Динамо» по Захаряну

    «Галатасарай» не оставляет попыток купить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    Турецкий клуб был готов заплатить за игрока 11+2 миллиона евро, но получил отказ.

    Теперь же «Галатасарай» сделал новое предложение, условия которого не раскрываются.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Milliyet

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17730

      ilichkadr 2 минуты назад

      И чего не продадут, если Сарай хорошие деньги даёт? В следующем году про Захаряна никто и не вспомнит.

      0
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      Рейтинг: +893

      Suvorov51 42 минуты назад

      Давно пора продать этого Набалдяна и Динамо будет спокойно играть в чемпионате, раздули ну прям какой то Месси, так уровня певой лиги

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      Рейтинг: +7862

      Томик 42 минуты назад

      "500 рублей могут спасти гиганта мысли. Скажите, а 200 рублей не смогут спасти..."

      0
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      Рейтинг: +14227

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да продайте уже его и видно же играет, как кусок говна

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