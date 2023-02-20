«Галатасарай» сделал новое предложение «Динамо» по Захаряну

И чего не продадут, если Сарай хорошие деньги даёт? В следующем году про Захаряна никто и не вспомнит.
«Галатасарай» не оставляет попыток купить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Турецкий клуб был готов заплатить за игрока 11+2 миллиона евро, но получил отказ.
Теперь же «Галатасарай» сделал новое предложение, условия которого не раскрываются.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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