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    Федотов объяснил поражение ЦСКА в игре с «Рубином» на сборах

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Рубина» (0:2) в товарищеском матче на сборах.

    «Любой матч лучше тренировки, поэтому мы и выбрали такой игровой режим для подготовки вместо обычной двухсторонки, хотя изначально этого матча в расписании не было. Хорошая тренировка. Столкнулись также с тем, что ребята мыслями уже были в игре, которая будет 23 числа, и к которой мы готовимся. Это нормальное явление.

    Надо отметить хорошее начало игры, несмотря на не реализованный 11-метровый и другие моменты. Реакция на голы также понравилась, создавали моменты. Но не были достаточно подготовлены в завершающей фазе атаки.

    Сегодня была задача всем дать одинаковую нагрузку. Вышли молодые ребята, которые были более свежими, они не так много сыграли в предыдущем спарринге. Показали хороший азарт, движение, прессинг. Единственное, чего не хватило — забитых голов.

    Мы завершили цикл сборов. Накопилась определенная эмоциональная усталость. Но сегодняшняя игра даст толчок, она очень полезна в понимании того, что нужно быть максимально настроенными и готовыми, особенно в преддверии кубкового сражения», – сказал Федотов.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    19.02.2023 23:48
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