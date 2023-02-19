Зарема предложила перенести плей-офф Кубка России на лето

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала проведение матча 1/4 финала Кубка России «Спартак» – «Локомотив» при ожидаемой температуре минус 10 градусов.

«Я не могу понять, почему матч назначается на конец февраля. Нет игр сборной, зачем подвергать риску здоровье футболистов?

Может, кубковые матчи стоит перенести на лето в рамках подготовки к сезону? Все равно сейчас обладателю Кубка ничего не дает эта победа, а риск получить травму огромный, особенно для футболистов, которые только восстановились.

Осенью был перерыв большой и никому не нужные игры сборной. Почему оперативно и гибко не изменить календарь?» — заявила Зарема.

1-я игра состоится 22 февраля.

Ответная – 1 марта.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!