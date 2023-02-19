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    Зарема предложила перенести плей-офф Кубка России на лето

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала проведение матча 1/4 финала Кубка России «Спартак» – «Локомотив» при ожидаемой температуре минус 10 градусов.

    «Я не могу понять, почему матч назначается на конец февраля. Нет игр сборной, зачем подвергать риску здоровье футболистов?

    Может, кубковые матчи стоит перенести на лето в рамках подготовки к сезону? Все равно сейчас обладателю Кубка ничего не дает эта победа, а риск получить травму огромный, особенно для футболистов, которые только восстановились.

    Осенью был перерыв большой и никому не нужные игры сборной. Почему оперативно и гибко не изменить календарь?» — заявила Зарема.

    • 1-я игра состоится 22 февраля.
    • Ответная – 1 марта.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

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    Источник: Sprot24

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    19.02.2023 22:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1128

      Fialet 1 час назад

      "Все равно сейчас обладателю Кубка ничего не дает эта победа" - и эта туда же. Европе в жопу смотрит, свои титулы в хер не ставит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +20625

      Persona_non_Grata > Fialet 52 минуты назад

      Причем здесь Европа - ты похоже помешался на Еврофобии ((( Разговор про матчи кубка России и про условия их проведения, ну если условия говеные, в том числе и для ЗЕНИТА, почему бы не рассмотреть вопрос смещения этих матчей на другое время ???

      1
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      Рейтинг: +4433

      sobaka120982 1 час назад

      А кто она такая, что бы что то предлагать?

      1
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      Рейтинг: +20625

      Persona_non_Grata > sobaka120982 51 минуту назад

      А почему бы и нет - предложение то между прочим не безумное и имеет определенное логическое обоснование ...

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      Рейтинг: +13220

      Алексей З > sobaka120982 45 минут назад

      Она неглупый человек , а это для нашей страны большая редкость.
      Надо не тупо отвергать , а просто ДУМАТЬ.

      1
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      Рейтинг: +130

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      А не Федунуха ли хрюкала про предложения Зенита заявить резервный тёплый стадион Волге? Гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +13220

      Алексей З > Литейный 4 (returned) 42 минуты назад

      В отличии от вас длббов, которые только о своём клубе думает , она предлагает перенести ВСЕ матчи плей-оффа.
      Разницу уловил , мдк ?
      Гы-гы-гы

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      Рейтинг: +14366

      playsh > Алексей З 15 минут назад

      Млдц,АлЗ,приложил мдк,а в его лице всех мдков по полной.

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      Рейтинг: +67215

      portero 1 час назад

      Только слишком поздно делаются заявления, а в конце 2022 года никто не знал что у нас зима???? Или надеялись что в Москве тепло, а на остальных по барабану!!!!

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      Рейтинг: +17115

      Barmaleushka 1 час назад

      В Ульяновск надо переносить , в Ульяновск . Там фсе в спартаковских футьбол играют .

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      Рейтинг: +20625

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 50 минут назад

      Ну не зря я писал про "сосиски сраные" - совсем с речью проблемы )))

      1
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