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Зарема предложила перенести плей-офф Кубка России на лето

19 февраля 2023, 22:46
28

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала проведение матча 1/4 финала Кубка России «Спартак» – «Локомотив» при ожидаемой температуре минус 10 градусов.

«Я не могу понять, почему матч назначается на конец февраля. Нет игр сборной, зачем подвергать риску здоровье футболистов?

Может, кубковые матчи стоит перенести на лето в рамках подготовки к сезону? Все равно сейчас обладателю Кубка ничего не дает эта победа, а риск получить травму огромный, особенно для футболистов, которые только восстановились.

Осенью был перерыв большой и никому не нужные игры сборной. Почему оперативно и гибко не изменить календарь?» — заявила Зарема.

  • 1-я игра состоится 22 февраля.
  • Ответная – 1 марта.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

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Источник: Sprot24
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Салихова Зарема
Комментарии (28)
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portero
1676837162
Только слишком поздно делаются заявления, а в конце 2022 года никто не знал что у нас зима???? Или надеялись что в Москве тепло, а на остальных по барабану!!!!
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sobaka120982
1676838137
А кто она такая, что бы что то предлагать?
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Fialet
1676838497
"Все равно сейчас обладателю Кубка ничего не дает эта победа" - и эта туда же. Европе в жопу смотрит, свои титулы в хер не ставит.
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derrik2000
1676850961
Ну, если САМА ЗАРЕМА ПРЕДЛОЖИЛА, то тогда ФСЁ!!! Перенесут. ))))))))))))))
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paracetamol
1676873592
Кто дает слово этой дуре? Она же никто, как и моя жена!
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Ниф-Ниф
1676874266
А я её поддерживаю. Февральский футбол в России - нечто запредельное.
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ArReal
1676977739
Кому предложила?
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Бригадный
1676995938
Дура бестолковая. Нешто, неведомо тебе? Что футболисты играют для зрителей. За это футбольные дебилы (коих во всем мире - легионы неисчислимые) и получают невъе...е бапки. Есть зритель - играй, хучь, в болоте, хучь - на льду. А в августе будут свои матчи, августовские. Со своим зрителем.
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serglider
1677001059
Минус 10... Риск для здоровья футболера))) В молодости при минус 25, физкультура зимой была на улице, на лыжах два сдвоенных урока физры нарезали круги вокруг школы))) И... только здоровее были! Сегодня человек с ботоксом вместо мозгов, на полном серьезе публично утверждает, что в минус десять, на поле с подогревом, игроки подвергают свое здоровье серьезной опасности)))
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Rоbby
1677015703
Идиоты)) Она реально умнее вас многих. Ей в кайф вас троллить. Воняйте дальше. Эта тетка любого из вас купит, продаст и еще раз купит. Завидуйте молча)
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