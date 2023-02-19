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    «Че уставился, придурок?». Кокорин отпраздновал гол в стиле Месси на ЧМ-2022 и повторил его фразу

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин накануне забил в матче чемпионата Кипра «Неа Саламине» (3:0).

    После гола Кокорин подбежал к трибуне фанатов соперника и показал им жест, которым свой мяч на ЧМ-2022 отпраздновал Лионель Месси.

    Сегодня, через несколько часов после гола, Кокорин написал в социальной сети: «Че установился, придурок?». Это фраза Месси в адрес Вута Вегхорста после матча ЧМ-2022 против Нидерландов.

    • Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.
    • Россиянин – 2-й бомбардир сезона чемпионата Кипра.
    • Кокорин – участник ЧМ-2014.

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    Источник: Бомбардир.ру

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