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  • «Че уставился, придурок?». Кокорин отпраздновал гол в стиле Месси на ЧМ-2022 и повторил его фразу

«Че уставился, придурок?». Кокорин отпраздновал гол в стиле Месси на ЧМ-2022 и повторил его фразу

19 февраля 2023, 15:36
16

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин накануне забил в матче чемпионата Кипра «Неа Саламине» (3:0).

После гола Кокорин подбежал к трибуне фанатов соперника и показал им жест, которым свой мяч на ЧМ-2022 отпраздновал Лионель Месси.

Сегодня, через несколько часов после гола, Кокорин написал в социальной сети: «Че установился, придурок?». Это фраза Месси в адрес Вута Вегхорста после матча ЧМ-2022 против Нидерландов.

  • Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.
  • Россиянин – 2-й бомбардир сезона чемпионата Кипра.
  • Кокорин – участник ЧМ-2014.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Арис ПСЖ Месси Лионель Кокорин Александр
Комментарии (16)
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Красногвардейчик
1676810614
Во дурак и быдлан!!!!!
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Таврида
1676811147
Клоун и, как его, копипастер...
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Bozigit
1676812369
Нужно было в зеркало посмотреть и сказать эту фразу)
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alefreddy
1676815454
зазвездился в очень престижном чемпионате
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Из Твери Леха
1676815854
bobo от *****))
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sv1969
1676824515
интелектом не обижен))
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шахта Заполярная
1676825375
Ой дураааак, видать при рождении когда мозги раздавали он за мебелью в очереди стоял.
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САНЁК17
1676829868
Вот что делает деньги когда они даром приходят
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Lilipyt
1676932315
Коко до Вута Вегхорста недотягивает, а он решил повторить за Месси... Это позорище даже в кипрском чемпионате тащить не может
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