«Никого не хотел обидеть». Чалов – о своих словах про азиатскую ЛЧ

Форвард ЦСКА Федор Чалов отреагировал на резонанс вокруг его заявления о возможном уходе российского футбола в Азию.

«Ни в коем случае не хотел обидеть ни болельщиков азиатских команд, ни клубы, выступающие в Лиге чемпионов АФК, ни принизить их уровень футбола.

Размышлял исключительно со стороны интересов обычного болельщика. Лично я, как и много других игроков, вырос, смотря европейскую Лигу чемпионов, слушая ее гимн и мечтая когда-нибудь сыграть против европейских топ-клубов.

Тот гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» навсегда останется в моей памяти. Поэтому теперь моя мечта – еще не раз сыграть именно в европейской Лиге чемпионов.

Но, повторюсь, не хотел никого обидеть своим высказыванием», – сказал Чалов.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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