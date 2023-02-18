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    «Никого не хотел обидеть». Чалов – о своих словах про азиатскую ЛЧ

    Форвард ЦСКА Федор Чалов отреагировал на резонанс вокруг его заявления о возможном уходе российского футбола в Азию.

    «Ни в коем случае не хотел обидеть ни болельщиков азиатских команд, ни клубы, выступающие в Лиге чемпионов АФК, ни принизить их уровень футбола.

    Размышлял исключительно со стороны интересов обычного болельщика. Лично я, как и много других игроков, вырос, смотря европейскую Лигу чемпионов, слушая ее гимн и мечтая когда-нибудь сыграть против европейских топ-клубов.

    Тот гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» навсегда останется в моей памяти. Поэтому теперь моя мечта – еще не раз сыграть именно в европейской Лиге чемпионов.

    Но, повторюсь, не хотел никого обидеть своим высказыванием», – сказал Чалов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Sport24

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