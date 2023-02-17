Анчелотти прокомментировал скандал, связанный с «Барселоной» и судьями

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на обвинения в адрес «Барселоны» по поводу выплат вице-президенту судейского комитета.

Каталонцы с 2003 года заплатили 4,7 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.

95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».

Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

Команде грозит снятие очков или исключение из Примеры.

«Меня больше волнует хорошая подготовка к матчам. Я должен сосредоточиться на этом, а другие люди займутся данной ситуацией.

Плохо, что у людей возникли сомнения в честности конкуренции. Мы должны бороться за то, чтобы она всегда была честной», – сказал Анчелотти.

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