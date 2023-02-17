Семин назвал неожиданного фаворита Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какую команду он считает главным претендентом на победу в ЛЧ-2022/23.
«Если мы смотрим на игру, то «Наполи» – фаворит Лиги чемпионов в этом сезоне», – заявил Сeмин.
- Соперник «Наполи» по 1/8 финала – «Айнтрахт».
- Неаполитанцы лидируют в Серии А с 15-очковым отрывом.
- За эту команду играет Хвича Кварацхелия, с которым Семин работал в «Локомотиве».
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Источник: «Чемпионат»