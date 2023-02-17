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    Семин назвал неожиданного фаворита Лиги чемпионов

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какую команду он считает главным претендентом на победу в ЛЧ-2022/23.

    «Если мы смотрим на игру, то «Наполи» – фаворит Лиги чемпионов в этом сезоне», – заявил Сeмин.

    • Соперник «Наполи» по 1/8 финала – «Айнтрахт».
    • Неаполитанцы лидируют в Серии А с 15-очковым отрывом.
    • За эту команду играет Хвича Кварацхелия, с которым Семин работал в «Локомотиве».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4018

      raritet 21 минуту назад

      Интересно как реально будут выглядеть против звездатых команд. Возможно, это только в серии А они хороши.

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      Рейтинг: +1928

      jek718875 1 час назад

      Наполи хороши у себя в лиге,в ЛЧ они обдрищатся перед именитыми соперниками

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