Семин назвал неожиданного фаворита Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какую команду он считает главным претендентом на победу в ЛЧ-2022/23.

«Если мы смотрим на игру, то «Наполи» – фаворит Лиги чемпионов в этом сезоне», – заявил Сeмин.

Соперник «Наполи» по 1/8 финала – «Айнтрахт».

Неаполитанцы лидируют в Серии А с 15-очковым отрывом.

За эту команду играет Хвича Кварацхелия, с которым Семин работал в «Локомотиве».

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