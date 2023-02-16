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    В «ПСЖ» не готовы пойти на все, чтобы сохранить Месси

    Будущее нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ» остается неопределенным.

    Контракт между сторонами истекает в июне, и пока не удается договориться о его продлении.

    По информации RMC Sport, в парижском клубе не готовы пойти на все, чтобы сохранить в составе 35-летнего футболиста, как это было в прошлом году с Килианом Мбаппе.

    • Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года.
    • Ранее стало известно, чем недоволен аргентинец.

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    Источник: RMC Sport

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    16.02.2023 23:23
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