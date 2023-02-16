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  • ЦСКА не смог забрать из Турции рыжего кота. Его хотели сделать талисманом команды

ЦСКА не смог забрать из Турции рыжего кота. Его хотели сделать талисманом команды

16 февраля 2023, 20:10
4

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, чем закончилась история с котом, который приходил на тренировки команды в ходе турецкого сбора.

«Этот замечательный рыжий кот начал приходить к нам на тренировки с первого дня пребывания на сборе. Он появляется аккурат в начале утренних и вечерних тренировок, не пропустил ни одного занятия команды.

Любопытно, что живет он не рядом с полем, а в километре от него – внутри основного корпуса отеля.

Больше всего ему нравятся фитнесс‑коврики, он их с большим удовольствием дерет когтями, а его фаворитами являются тренер Мурат Искаков и оператор Вячеслав Небратенко – на их руках кот проводит большую часть времени.

Учитывая, что котик порой выбегает на поле во время тренировки и придает позитива всем футболистам, у нас появилась идея подарить ему форму ЦСКА – своей преданностью и вниманием к команде он это заслужил.

В нашем официальном магазине взяли детское боди, нашили «КОТ» и собирались провести презентацию.

Вероятно, кот почувствовал какой‑то подвох, не приходил два дня, но всe же появился и с удовольствием примерил форму.

Владимир Валентинович Федотов презентовал рыжика как нового болельщика ЦСКА.

Мы видим, что кота полюбили не только в команде, но и многие болельщики – их реакция на видео с пушистым превосходит весь остальной контент со сборов.

Понимаем, что хотелось бы иметь своего кота‑талисмана, который жил бы на «ВЭБ Арене» и выводил команду на матчи.

К сожалению, привезти кота в Москву мы не можем физически – не успеваем поставить необходимые прививки и сделать паспорт. Возможно, кот и не против, что останется в Турции – здесь тепло, солнечно и кормят», – отметил Брейдо.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (4)
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NewLife
1676569083
Вы не поняли, это Абаскаль, превратившись в кота, приходил шпионить за вашими тренировками.
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ArReal
1676574535
От землетрясения хотел в Россию уехать котейка)
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zigbert
1676617089
Ничего страшного, следующий сбор можно проводить в том же месте. Рыжий будет ждать.
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