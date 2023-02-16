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    Юран назвал фаворитов Лиги чемпионов

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, какие команды он считает главными претендентами на победу в ЛЧ-2022/23.

    «Среди фаворитов можно выделить «Баварию», «Манчестер Сити», «Реал».

    Может, наконец «Сити» в этом сезоне выиграет кубок. Они сколько лет уже не выигрывают с Гвардиолой.

    Очень хотелось бы этого с тренерской точки зрения. Они выиграли всe в Англии.

    Больше будет зависеть от того, кто минимизировано пройдeт плей-офф без травм. Игры идут на вылет.

    Очень проблематично, когда теряешь игроков непосредственно ведущих, на которых ты можешь делать ставку.

    Кто будет меньше терять, у того из этих трeх клубов будет больше шансов», – считает Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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