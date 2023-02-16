Юран назвал фаворитов Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, какие команды он считает главными претендентами на победу в ЛЧ-2022/23.

«Среди фаворитов можно выделить «Баварию», «Манчестер Сити», «Реал».

Может, наконец «Сити» в этом сезоне выиграет кубок. Они сколько лет уже не выигрывают с Гвардиолой.

Очень хотелось бы этого с тренерской точки зрения. Они выиграли всe в Англии.

Больше будет зависеть от того, кто минимизировано пройдeт плей-офф без травм. Игры идут на вылет.

Очень проблематично, когда теряешь игроков непосредственно ведущих, на которых ты можешь делать ставку.

Кто будет меньше терять, у того из этих трeх клубов будет больше шансов», – считает Юран.

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