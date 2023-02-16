Бензема – в топ-5 бомбардиров в истории Примеры

Форвард «Реала» Карим Бензема сделал дубль в матче 21-го тура Примеры с «Эльче» (4:0). Оба мяча он забил с пенальти.
На счету француза стало 230 голов в лиге. Он вошел в топ-5 бомбардиров в истории Примеры, обойдя Рауля (228 голов).
Лучший бомбардир лиги – Лионель Месси (474 гола).
- Лионель Месси – 474 гола
- Криштиану Роналду – 311
- Тельмо Сарра – 252
- Уго Санчес – 234
- Карим Бензема – 230.
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Источник: Opta