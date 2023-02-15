«В последний момент рыбина соскакивает с крючка». Федотов – о трансферной кампании ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о трансферной кампании клуба.

«Надеемся, работа ведется. В последний момент у нас рыбина с крючка соскакивает», – сказал тренер.

У ЦСКА 5-й по стоимости состав в РПЛ (69,85 миллиона евро).

Такое же место ЦСКА занимает в таблице РПЛ.

Этой зимой ЦСКА купил только защитника «Пари НН» Илью Агапова (1,3 миллиона евро).

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