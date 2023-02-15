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    «В последний момент рыбина соскакивает с крючка». Федотов – о трансферной кампании ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о трансферной кампании клуба.

    «Надеемся, работа ведется. В последний момент у нас рыбина с крючка соскакивает», – сказал тренер.

    • У ЦСКА 5-й по стоимости состав в РПЛ (69,85 миллиона евро).
    • Такое же место ЦСКА занимает в таблице РПЛ.
    • Этой зимой ЦСКА купил только защитника «Пари НН» Илью Агапова (1,3 миллиона евро).

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    Источник: телеграм-канал Александра Муйжнека

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1757

      Красногвардейчик 31 минуту назад

      Просто политика клуба сейчас такова.....,,Хотят канарейку за копейку, чтобы пела и не ела,,(с) а такого не бывает

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      Рейтинг: +1757

      Красногвардейчик 32 минуты назад

      Скорее Мовсесян без причиндалов)))

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