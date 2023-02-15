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    Акинфеев рассказал, кто заслуживает быть основным вратарем сборной России

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов должен быть основным вратарем сборной России.

    — Что посоветуете Матвею Сафонову, у которого в первой части этого сезона был не лучший период?

    — Почему не лучший? Он играет в «Краснодаре» и делает это достаточно хорошо. Да, ошибки были. Но если он 25 раз отбил, а два пропустил — то представляете, какая психологическая нагрузка свалилась на него в этом матче?

    По моим ощущениям, Матвей играет вполне уверенно и по праву является первым номером сборной России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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