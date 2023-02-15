Леандро Фернандес посетил базу «Динамо». Он играл за команду восемь лет

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес посетил накануне клубную базу.
«Леандро Фернандес вернулся на базу в Новогорске — настоящий дом для каждого футболиста «Динамо».
Лео побывал в раздевалке и нашeл своe место, где готовился к тренировкам, а также заглянул в тренерскую, спортзал и на занятие нашей академии», – написало «Динамо».
- Фернандес приехал в Москву, чтобы поучаствовать в традиционном «Кубке легенд». Он состоялся в выходные.
- Аргентинец играл за «Динамо» в 2006-2014 годах.
- Игрок брал с командой бронзу РПЛ.
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Источник: «Бомбардир»