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    Леандро Фернандес посетил базу «Динамо». Он играл за команду восемь лет

    Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес посетил накануне клубную базу.

    «Леандро Фернандес вернулся на базу в Новогорске — настоящий дом для каждого футболиста «Динамо».

    Лео побывал в раздевалке и нашeл своe место, где готовился к тренировкам, а также заглянул в тренерскую, спортзал и на занятие нашей академии», – написало «Динамо».

    • Фернандес приехал в Москву, чтобы поучаствовать в традиционном «Кубке легенд». Он состоялся в выходные.
    • Аргентинец играл за «Динамо» в 2006-2014 годах.
    • Игрок брал с командой бронзу РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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