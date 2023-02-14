Слуцкий назвал причину, по которой «Локомотив» подписал Дзюбу

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив»

«Кто основные нападающие «Локомотива» в это межсезонье? Глушенков? Я смотрел их матчи, он пока играет только на фланговых позициях, Галактионов мне рассказал, где хочет его использовать, но он не видит его на позиции чистого нападающего. Играл номинальный вингер Камано и есть Игнатьев.

Этого достаточно, чтобы вести тяжелейшую борьбу за выживание с такой молодой командой, у которой и так не хватает опыта?

Изидор травмирован и, вероятно, он будет максимально залечивать свою травму, ещe раз не провалить медосмотр. На него рассчитывать нельзя, он пропустил все сборы и, как помню, вообще ни в одной игре на них не сыграл», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей.

Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.

Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!