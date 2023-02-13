В «Челси» считают Поттера одним из лучших тренеров мира. Ему дадут несколько лет на строительство команды

Главному тренеру «Челси» Грэму Поттеру не грозит увольнение, несмотря на последние результаты.
В лондонском клубе считают 47-летнего специалиста одним из лучших тренеров мира.
Его работа будет оцениваться в долгосрочной перспективе. Поттеру готовы дать несколько лет на строительство команды.
Руководство «Челси» ориентируется на опыт Микеля Артеты в «Арсенале». Клуб верил в испанца, несмотря на неудачи, а теперь лидирует в АПЛ.
- Поттер возглавил команду в сентябре вместо Томаса Тухеля.
- Контракт с ним подписан до 2027 года.
- У «Челси» 4 победы в 17 последних матчах.
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Источник: The Athletic