В «Челси» считают Поттера одним из лучших тренеров мира. Ему дадут несколько лет на строительство команды

Главному тренеру «Челси» Грэму Поттеру не грозит увольнение, несмотря на последние результаты.

В лондонском клубе считают 47-летнего специалиста одним из лучших тренеров мира.

Его работа будет оцениваться в долгосрочной перспективе. Поттеру готовы дать несколько лет на строительство команды.

Руководство «Челси» ориентируется на опыт Микеля Артеты в «Арсенале». Клуб верил в испанца, несмотря на неудачи, а теперь лидирует в АПЛ.

Поттер возглавил команду в сентябре вместо Томаса Тухеля.

Контракт с ним подписан до 2027 года.

У «Челси» 4 победы в 17 последних матчах.

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