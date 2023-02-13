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    В «Челси» считают Поттера одним из лучших тренеров мира. Ему дадут несколько лет на строительство команды

    Главному тренеру «Челси» Грэму Поттеру не грозит увольнение, несмотря на последние результаты.

    В лондонском клубе считают 47-летнего специалиста одним из лучших тренеров мира.

    Его работа будет оцениваться в долгосрочной перспективе. Поттеру готовы дать несколько лет на строительство команды.

    Руководство «Челси» ориентируется на опыт Микеля Артеты в «Арсенале». Клуб верил в испанца, несмотря на неудачи, а теперь лидирует в АПЛ.

    • Поттер возглавил команду в сентябре вместо Томаса Тухеля.
    • Контракт с ним подписан до 2027 года.
    • У «Челси» 4 победы в 17 последних матчах.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      caso42 41 минуту назад

      bit.ly/speenfree - Вот это круто

      0
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      Рейтинг: +701

      Таврида 59 минут назад

      Посредственный тренер, посредственные игроки за бешеные деньги, результат, соответственно, тоже посредственный. 23 забитых мяча за 22 тура - показатель слабости и беззубости команды Поттера, чуть лучше чем у команд на вылет.

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