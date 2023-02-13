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  • В «Челси» считают Поттера одним из лучших тренеров мира. Ему дадут несколько лет на строительство команды

В «Челси» считают Поттера одним из лучших тренеров мира. Ему дадут несколько лет на строительство команды

13 февраля 2023, 11:55
4

Главному тренеру «Челси» Грэму Поттеру не грозит увольнение, несмотря на последние результаты.

В лондонском клубе считают 47-летнего специалиста одним из лучших тренеров мира.

Его работа будет оцениваться в долгосрочной перспективе. Поттеру готовы дать несколько лет на строительство команды.

Руководство «Челси» ориентируется на опыт Микеля Артеты в «Арсенале». Клуб верил в испанца, несмотря на неудачи, а теперь лидирует в АПЛ.

  • Поттер возглавил команду в сентябре вместо Томаса Тухеля.
  • Контракт с ним подписан до 2027 года.
  • У «Челси» 4 победы в 17 последних матчах.

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Челси Поттер Грэм
Комментарии (4)
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Таврида
1676279949
Посредственный тренер, посредственные игроки за бешеные деньги, результат, соответственно, тоже посредственный. 23 забитых мяча за 22 тура - показатель слабости и беззубости команды Поттера, чуть лучше чем у команд на вылет.
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caso42
1676281032
bit.ly/speenfree - Вот это круто
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Maxi_7
1676287310
Ну, минимум 10е место Челси гарантированно, думаю, при таком подходе). А так, посмотрим, если честно, с каждым новым трансфером/решением/заявлением команды всё больше убеждаюсь в том, какой профан и дилетант всё-таки этот Боли и вообще удивительно, как он с такой "чуйкой" умудрился заработать такие деньги. Но поглядим, может это мы все идиоты, а на длинной дистанции его план даст плоды.
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DeStar
1676288644
как так то?) результаты челси одни из худших лет за 10 так еще состав наверное дороже чем у сити, ладно вот арсенал, эдегор, мартинели, сака - вот на таких игроках держится, а эту тройку даже не все назовут по факту. по мне так сейчас у челси худший тренер, может странный состав, но он дорогой и пппц какой широкий
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