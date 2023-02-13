Гвардиола пожаловался на глубину состава в «Ман Сити»: «У нас всего 18 футболистов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожаловался на глубину состава после победы над «Астон Виллой» (3:1) в 23-м туре АПЛ.

«У нас есть всего 18-19 игроков. Возможно, это самая слабая глубина состава в АПЛ.

Очень важно, что у нас нет травм. Наша уникальная методика тренировок позволяет побороть усталость и избежать повреждений. К тому же, в «Ман Сити» невероятные врачи и физиотерапевты, я боролся за этот персонал много лет», – сказал Гвардиола.

«Ман Сити» идет на 2-м месте в АПЛ.

Отставание от лидирующего «Арсенала» – 3 очка.

У лондонцев есть матч в запасе.

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