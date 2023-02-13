Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола пожаловался на глубину состава в «Ман Сити»: «У нас всего 18 футболистов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожаловался на глубину состава после победы над «Астон Виллой» (3:1) в 23-м туре АПЛ.

    «У нас есть всего 18-19 игроков. Возможно, это самая слабая глубина состава в АПЛ.

    Очень важно, что у нас нет травм. Наша уникальная методика тренировок позволяет побороть усталость и избежать повреждений. К тому же, в «Ман Сити» невероятные врачи и физиотерапевты, я боролся за этот персонал много лет», – сказал Гвардиола.

    • «Ман Сити» идет на 2-м месте в АПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Арсенала» – 3 очка.
    • У лондонцев есть матч в запасе.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Расследуй это». Фанаты «Ман Сити» принесли на матч баннер со средним пальцем 1
    Гвардиола установил рекорд АПЛ по победам в первых 250 матчах
    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» (3:1). Отставание от «Арсенала» – 3 очка 1
    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11