«Расследуй это». Фанаты «Ман Сити» принесли на матч баннер со средним пальцем

Болельщики «Манчестер Сити» пошутили над руководством АПЛ, которое заподозрило команду в финансовых нарушениях.

Фанаты клуба из Манчестера принесли на матч 23-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1) баннер, на котором изображен средний палец.

Фото: твиттер The Athletic.

«Расследуй это», – гласит подпись на баннере.

АПЛ обвинила «Сити» в несоблюдении 100+ финансовых правил.

Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.

С 2009 года команда выигрывала Премьер-лигу 6 раз. Теперь их могут лишить трофеев.

Также не исключено, что клуб опустится ниже 4-го по силе дивизиона Англии.

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