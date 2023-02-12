«Расследуй это». Фанаты «Ман Сити» принесли на матч баннер со средним пальцем

Болельщики «Манчестер Сити» пошутили над руководством АПЛ, которое заподозрило команду в финансовых нарушениях.
Фанаты клуба из Манчестера принесли на матч 23-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1) баннер, на котором изображен средний палец.
Фото: твиттер The Athletic.
«Расследуй это», – гласит подпись на баннере.
- АПЛ обвинила «Сити» в несоблюдении 100+ финансовых правил.
- Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.
- С 2009 года команда выигрывала Премьер-лигу 6 раз. Теперь их могут лишить трофеев.
- Также не исключено, что клуб опустится ниже 4-го по силе дивизиона Англии.
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Источник: The Athletic