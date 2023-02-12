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    «Расследуй это». Фанаты «Ман Сити» принесли на матч баннер со средним пальцем

    Болельщики «Манчестер Сити» пошутили над руководством АПЛ, которое заподозрило команду в финансовых нарушениях.

    Фанаты клуба из Манчестера принесли на матч 23-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1) баннер, на котором изображен средний палец.

    Фото: твиттер The Athletic.

    «Расследуй это», – гласит подпись на баннере.

    • АПЛ обвинила «Сити» в несоблюдении 100+ финансовых правил.
    • Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.
    • С 2009 года команда выигрывала Премьер-лигу 6 раз. Теперь их могут лишить трофеев.
    • Также не исключено, что клуб опустится ниже 4-го по силе дивизиона Англии.

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    Источник: The Athletic

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    12.02.2023 23:04
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