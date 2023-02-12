Кураньи: «Я большой фанат Кокорина. Он понимает свои ошибки молодости»

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи сообщил, что ему нравится игра его экс-партнера Александра Кокорина.

— Я большой фанат Кокорина. Думаю, сейчас у него все хорошо. Он провел два года в Италии без игровой практики. Теперь он на Кипре, где может регулярно появляться на поле — для него это очень важно. Уверен, он счастлив.

— Слышали, что он сказал насчет тюрьмы? Что каждому мужчине стоит отсидеть?

— Видимо, он имел в виду то, что это тяжелый опыт, который может многому научить, помочь изменить свой характер. Сейчас Кокорин ведет себя очень профессионально. Он понимает, что ошибался, когда был молод. Этот опыт поможет ему не делать подобных ошибок в будущем.

У Кокорина в сезоне чемпионата Кипра 18 матчей, 8 голов, 4 ассиста.

Летом игрок должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.

Кураньи уже завершил карьеру.

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