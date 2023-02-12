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Срна: «У «Шахтера» еще много новых Мудриков»

12 февраля 2023, 11:49
1

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна заверил, что в клубе еще хватает талантливых игроков для продажи.

«В «Шахтере» есть еще много новых Мудрик, надо подождать немного, поверьте мне. Сейчас все команды мира знают, что звонок по тому или иному игроку уже стоит 10 миллионов. Если стучат в нашу дверь – это уже 20 миллионов.

Просто я знаю нашего президента и он всегда прав, вместе с ним есть генеральный директор Сергей Палкин, я у него многому научился», – сказал Срна.

  • Без учета бонусов «Челси» заплатил в январе за Мудрика 70 миллионов евро.
  • Игрок провел 3 матча в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
  • Накануне в матче 23-го тура против «Вест Хэма» Мудрик отыграл больше часа и ни разу не пробил по воротам.

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Источник: ua.tribuna.com
Украина. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Шахтер Мудрик Михаил
Комментарии (1)
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BarStep
1676201328
Да что Шахтер?! Там у них, мудрик на мудрике и мудриком погоняет))
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