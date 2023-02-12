Эдегор объяснил, почему у него не получилось в «Реале»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор объяснил, что помешало ему раскрыться в мадридском «Реале».

«Мне давали бы больше игрового времени, будь я испанцем. На меня набросилась пресса – и я не оправдал хайп.

В футболе ты либо лучший в мире, либо ты дерьмо», – написал норвежец.

Эдегор был в системе «Реала» в 2015-2021 годах.

Норвежец провел за «Реал» в Примере 8 матчей.

В 2018-2019 годах Эдегор был в аренде в «Витессе», где играл под руководством Леонида Слуцкого.

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