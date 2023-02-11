«Вест Хэм» и «Челси» назвали стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ.

Игра состоится в субботу, 11 февраля.

Начало – в 15:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Вест Хэм»: Фабиански, Керер, Огбонна, Агер, Коуфал, Райс, Пакета, Эмерсон, Боуэн, Антонио, Бенрахма.

«Челси»: Кепа, Джеймс, Бадьяшиль, Силва, Кукурелья, Фернандес, Лофтус-Чик, Мадуэке, Мудрик, Хаверц, Феликс.

Пять последних очных матчей: четыре победы «Челси», один раз выиграл «Вест Хэм».

В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – «Челси» победил со счетом 2:1. Забили Чилвел и Хаверц.

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