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    «Вест Хэм» – «Челси»: стартовые составы на 23-й тур АПЛ

    «Вест Хэм» и «Челси» назвали стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ.

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    «Вест Хэм»: Фабиански, Керер, Огбонна, Агер, Коуфал, Райс, Пакета, Эмерсон, Боуэн, Антонио, Бенрахма.

    «Челси»: Кепа, Джеймс, Бадьяшиль, Силва, Кукурелья, Фернандес, Лофтус-Чик, Мадуэке, Мудрик, Хаверц, Феликс.

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Челси», один раз выиграл «Вест Хэм».

    В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – «Челси» победил со счетом 2:1. Забили Чилвел и Хаверц.

    Коэффициенты:

    • Победа Вест Хэма – 3.40
    • Ничья – 3.40
    • Победа Челси – 2.32

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    Источник: «Бомбардир»

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