«Больше нашего клуба не будет». В «Газиантепе» сообщили о снятии с чемпионата Турции

«Газиантеп» не будет продолжать сезон чемпионата Турции. Об этом сообщил полузащитник команды Александр Меркель.
«Хочу сказать, что сезон для нас закончился. Больше нашего клуба не будет, и сезон для нас подошeл к концу», – сказал Меркель.
- Причина решения – землетрясения на юго-востоке Турции.
- В Турции из-за толчков погибли более 17 тысяч человек.
- «Газиантеп» занимает в таблице Суперлиги 10-е место.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: телеграм-канал Metaratings