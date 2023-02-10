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    «Больше нашего клуба не будет». В «Газиантепе» сообщили о снятии с чемпионата Турции

    «Газиантеп» не будет продолжать сезон чемпионата Турции. Об этом сообщил полузащитник команды Александр Меркель.

    «Хочу сказать, что сезон для нас закончился. Больше нашего клуба не будет, и сезон для нас подошeл к концу», – сказал Меркель.

    • Причина решения – землетрясения на юго-востоке Турции.
    • В Турции из-за толчков погибли более 17 тысяч человек.
    • «Газиантеп» занимает в таблице Суперлиги 10-е место.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    10.02.2023 23:10
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