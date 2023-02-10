Карпин: «В турнирную таблицу не смотрю, *** буду»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заверил, что не смотрит в турнирную таблицу по ходу сезона.
«Мне никто не верит, что я не смотрю в таблицу. Вот *** буду. Мне никто не верит.
Выиграли – хорошо. Что меняется от места в таблице в моей работе? Я не могу влиять на место в таблице. Мне надо думать про следующую игру», – сказал Карпин в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- «Ростов» идет в РПЛ 3-м.
- Сейчас команда на сборе в ОАЭ.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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Источник: «Бомбардир»