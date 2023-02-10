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    Карпин: «В турнирную таблицу не смотрю, *** буду»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заверил, что не смотрит в турнирную таблицу по ходу сезона.

    «Мне никто не верит, что я не смотрю в таблицу. Вот *** буду. Мне никто не верит.

    Выиграли – хорошо. Что меняется от места в таблице в моей работе? Я не могу влиять на место в таблице. Мне надо думать про следующую игру», – сказал Карпин в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • «Ростов» идет в РПЛ 3-м.
    • Сейчас команда на сборе в ОАЭ.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2023 23:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +154

      odessakmv 8 минут назад

      "доченька, ты правда в детском садике материшься??!!" - "Пис**ят!!!"

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