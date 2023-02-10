Карпин: «В турнирную таблицу не смотрю, *** буду»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заверил, что не смотрит в турнирную таблицу по ходу сезона.

«Мне никто не верит, что я не смотрю в таблицу. Вот *** буду. Мне никто не верит.

Выиграли – хорошо. Что меняется от места в таблице в моей работе? Я не могу влиять на место в таблице. Мне надо думать про следующую игру», – сказал Карпин в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

«Ростов» идет в РПЛ 3-м.

Сейчас команда на сборе в ОАЭ.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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