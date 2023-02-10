Кураньи: «Кокорин – топ-игрок. Его возвращение в Серию А возможно»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи высказался о перспективах форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Мне кажется, что возвращение Кокорина в Серию А вполне возможно. Это может быть как «Фиорентина», так и любой другой клуб. Поиграв в «Арисе», он стал намного сильнее, вернул свою прежнюю форму. Саша забивает, отдает передачи. Этот переход определенно хорошо на нем сказался. Мне нравится, как сейчас играет Кокорин. Безусловно, он все еще топ-игрок», — сказал Кураньи.

Игроки вместе выступали за «Динамо».

У Кокорина в сезоне чемпионата Кипра 18 матчей, 8 голов, 4 ассиста.

Летом игрок должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!