Стал известен лучший футболист 2022 года в Азии

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон признан лучшим игроком 2022 года в Азии.

30-летний кореец выиграл эту награду в шестой раз подряд.

Сон набрал 256 очков в голосовании. Второе место с 120 баллами разделили Мехди Тареми («Порту») и Салем Аль-Досари («Аль-Хиляль»).

Сон забил 8 мячей и отдал 3 ассиста в 28 матчах этого сезона.

Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

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