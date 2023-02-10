Стал известен лучший футболист 2022 года в Азии

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон признан лучшим игроком 2022 года в Азии.
30-летний кореец выиграл эту награду в шестой раз подряд.
Сон набрал 256 очков в голосовании. Второе место с 120 баллами разделили Мехди Тареми («Порту») и Салем Аль-Досари («Аль-Хиляль»).
- Сон забил 8 мячей и отдал 3 ассиста в 28 матчах этого сезона.
- Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.
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Источник: VnExpress