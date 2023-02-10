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    Место проведения матча «Волга» – «Зенит» до сих пор не определено

    Спортивный директор «Волги» Михаил Наволокин заявил, что РФС до сих пор не определился с местом проведения матча ульяновского клуба с «Зенитом» в Кубке России.

    «Пока решения нет. Нам сообщили, что комиссия еще раз приедет и проверит состояние поля. Пока так. Думаю, все прояснится в ближайшие дни», – сказал Наволокин.

    • На прошлой неделе «Зенит» предложил «Волге» заявить в качестве резервного стадиона «Газпром Арену», чтобы можно было сыграть в Санкт-Петербурге.
    • «Зенит» – лидер РПЛ.
    • «Волга» идет в зоне вылета Первой лиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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