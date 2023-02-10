Место проведения матча «Волга» – «Зенит» до сих пор не определено

Спортивный директор «Волги» Михаил Наволокин заявил, что РФС до сих пор не определился с местом проведения матча ульяновского клуба с «Зенитом» в Кубке России.

«Пока решения нет. Нам сообщили, что комиссия еще раз приедет и проверит состояние поля. Пока так. Думаю, все прояснится в ближайшие дни», – сказал Наволокин.

На прошлой неделе «Зенит» предложил «Волге» заявить в качестве резервного стадиона «Газпром Арену», чтобы можно было сыграть в Санкт-Петербурге.

«Зенит» – лидер РПЛ.

«Волга» идет в зоне вылета Первой лиги.

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