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  • «Бред сумасшедшего». Карпин – о том, что у тренера должно быть футбольное прошлое

«Бред сумасшедшего». Карпин – о том, что у тренера должно быть футбольное прошлое

9 февраля 2023, 22:12
3

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин порассуждал о важности футбольного прошлого для тренерской карьеры.

– Я думаю, что ты с первого дня работы тренером понимал, что твое футбольное прошлое – это опыт, который тебя обогащает. Но сейчас актуальна такая тема. Возьмем Мостового, Канчельскиса, Широкова – они закончили играть и считают, что им их блестящее футбольное прошлое дает ну просто все, они могут быть тренерами где угодно, спортивными директорами. Это пропуск в их футбольную жизнь. Ты таким никогда не был. Можешь сказать, как это коррелируется?

– Да, я бывший футболист, и когда бывшие футболисты говорят про это – это все хрень, ну по мне. Да, ты был в раздевалке, знаешь, ну и что? Я что, когда был футболистом, анализировал раздевалку?

Бывшая карьера футболиста, она, наверное, быстрее приоткрывает дверь. Ну, ты в нее зашел, а дальше что?

Окей, я футболист. Позвали меня тогда генеральным директором в «Спартак». Ну только из-за того, что я бывший игрок «Спартака». Дверь тебе приоткрыли, но дальше ты должен делать все, чтобы она не закрылась и по носу тебе не ударила.

Кто-то там считает, что для этого надо быть бывшим футболистом. Я считаю, что абсолютно нет, это вообще ни о чем не говорит, что ты бывший футболист. Ни в чем. Бывший актер – он хороший режиссер?

– Скорее, наоборот.

– Вот именно, я об этом и говорю. Мы уже видим на мировом уровне миллион примеров, когда человек не играл, но ему это интересно, он образовывается – с точки зрения футбола, психологии.

Часто футболисты говорят: да че там тренировать – главное, чтобы в раздевалке все было нормально. Правда, я так тоже думал, когда играл.

И бывало, тренер вроде ничего не делал, но создавал хорошую атмосферу в раздевалке – и все работало, а другой не создавал, но все выстраивал, все знали, куда бежать – но иногда работало, иногда – нет. Нет одной схемы, которая работает на 100%.

Поэтому все высказывания о том, что человек не играл и чего-то не может – это бред сумасшедшего, просто бред. Поэтому я отношусь с уважением – не важно, играл в футбол или не играл, при чем тут это вообще?

– Вот Тедеско возглавил Бельгию. И сразу Мостовой: да какой он тренер? Канчельскис: наверное, у него хорошие агенты. Но мы-то с тобой знаем, что человек просто так не может возглавить ни сборную Бельгии, ни «Лейпциг».

– Конечно, 100%. Я не знаю, он играл? Я его как игрока не знаю.

– И я не знаю.

– Ну и что? Он тренировал «Шальке», «Спартак» – люди узнали его, поговорили с ним, я так думаю.

Не просто же приходит агент и говорит: «Возьмите Тедеско». И бельгийская федерация такая: «Давайте, заверните».

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1675970888
Необъективно высказался Валера, погорячился. Спорное суждение. Уверен, что он всё-таки думает по-другому. Может, впику Мостовому?... **
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portero
1675974614
Всё равно что сказал: "Мостовой сумашедший"...
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