«Либо на голову сильнее, либо нет смысла». Карпин – о легионерах в РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с иностранными футболистами в клубах РПЛ.

– «Ростов» играл со «Спартаком», когда уже уехали легионеры. И ты сказал: если «Спартак» с топовыми легионерами по меркам РПЛ не переигрывает, именно по игре, команды с молодыми россиянами, зачем это вообще нужно? Вы сейчас играете против «Спартака», «Зенита», у которых есть легионеры. Как ты это все пережил? Для тренера большая разница, по себе сужу, работать с игроком уровня Хвичи или другим.

– Знаешь, что помогло лично мне в тот момент? Что я не работал в «Ростове». Когда начали уезжать легионеры, я был в сборной, а потом пришел в новую команду.

Они уезжают – и я прихожу, и для всех это новое – и для меня, и для них. Поэтому у меня не было такого перехода, как у тебя: работал с Хвичей, а сейчас Хвичи нет.

Мне трудно сказать, как было бы при мне. Хотя, помнишь, был пандемийный сезон. Потом мы проиграли «Маккаби», потом ушли Шомуродов и другие игроки, 7-8 человек.

Да, мы закупились, но была новая команда – я чуть с ума не сошел.

– Но это вы еще поменяли, а не просто они у вас ушли, а другие не пришли.

– Ну да. Я чуть не сошел с ума даже не по игре – более-менее падения не было, – а по организации, каждодневное расписание такое и такое, но никто ничего не понимает.

– Ты учился в 10-м классе, а потом с логарифмов перешел снова на собирание палочек.

– Да. Но я же логарифмы задаю, я их не забыл, а люди их прочитать не могут.

– Про легионеров. Если бы сейчас снова появилась возможность их приглашать, как было когда они еще не уезжали, ты бы иначе относился к выбору легионеров? Ты же говорил, что легионеры «Спартака», например, не выше мальчишек, которые еще вчера играли в дубле.

– Да, 100%.

– То есть этот опыт дал тебе другую оценку?

– Да, 100% по-другому. Раньше, когда они приезжали и мы могли позволить, думали: этот чуть получше, вроде да. А сейчас лично я считаю, что он должен быть на голову сильнее.

– То есть требования были бы принципиально иные?

– Намного выше. Вот мы сейчас кого-то смотрим. И легионер должен быть на голову сильнее того, что есть. Когда это чуть-чуть, ну смысла тогда нет.

– Благодаря этому ты понял, что это было чуть-чуть, а казалось, что много.

– После того, как они ушли – можно разбираться, анализировать, из-за чего, почему, – результаты стали лучше. Значит, не они или не из-за них были какие-то результаты.

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