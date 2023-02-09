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    Слуцкий – Карпину: «Тренерская карьера – вообще непонятно, куда занесeт: может на «Матч ТВ», а может в «Спартак»

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий взял интервью у главного тренера «Ростова» Валерия Карпина для «Коммент.Шоу».

    В начале беседы Слуцкий объяснил Карпину, как получилось, что он стал интервьюером.

    «Георгич, у меня первый опыт в качестве интервьюера. Ты же знаешь, тренерская карьера – вообще непонятно, куда занесeт: может на «Матч ТВ», может в «Спартак», может в «Коммент.Шоу».

    • Карпин сейчас проводит сбор «Ростова» в ОАЭ.
    • «Ростов» идет в РПЛ 3-м.
    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28251

      JTherry 8 минут назад

      Леня, "тренируйся на...конях"..!)

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      Ответить
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      Рейтинг: +1139

      ВасяК 27 минут назад

      Да что же эти ... не успакоются???

      0
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