Слуцкий – Карпину: «Тренерская карьера – вообще непонятно, куда занесeт: может на «Матч ТВ», а может в «Спартак»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий взял интервью у главного тренера «Ростова» Валерия Карпина для «Коммент.Шоу».

В начале беседы Слуцкий объяснил Карпину, как получилось, что он стал интервьюером.

«Георгич, у меня первый опыт в качестве интервьюера. Ты же знаешь, тренерская карьера – вообще непонятно, куда занесeт: может на «Матч ТВ», может в «Спартак», может в «Коммент.Шоу».

Карпин сейчас проводит сбор «Ростова» в ОАЭ.

«Ростов» идет в РПЛ 3-м.

Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

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