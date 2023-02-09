Слуцкий – Карпину: «Тренерская карьера – вообще непонятно, куда занесeт: может на «Матч ТВ», а может в «Спартак»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий взял интервью у главного тренера «Ростова» Валерия Карпина для «Коммент.Шоу».
В начале беседы Слуцкий объяснил Карпину, как получилось, что он стал интервьюером.
«Георгич, у меня первый опыт в качестве интервьюера. Ты же знаешь, тренерская карьера – вообще непонятно, куда занесeт: может на «Матч ТВ», может в «Спартак», может в «Коммент.Шоу».
- Карпин сейчас проводит сбор «Ростова» в ОАЭ.
- «Ростов» идет в РПЛ 3-м.
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»