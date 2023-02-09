Агент Азмуна рассказал, когда возможен уход иранца из «Байера»

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, прояснил будущее игрока.

«Если честно, не вижу ухода Сердара из «Байера» сейчас.

Но летом снова откроется трансферное окно, и тогда мы рассмотрим все варианты», – сказал агент.

Рыночная стоимость Азмуна – 12 миллионов евро.

В России он играл за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».

В этом сезоне форвард сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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