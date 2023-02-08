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    «Многие вещи выглядят страшно лишь вначале». Депутат Валуев – о Fan ID

    Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал тот факт, что индивидуальные паспорта болельщика (Fan ID) уже оформили 375 тысяч человек.

    «Число выданных Fan ID, по данным Минцифры, показывает, что многие вещи выглядят страшно лишь вначале. А дальше, разобравшись в вопросе, человек понимает, что ничего такого там нет.

    Еще один пример — реновация в Москве», — сказал Валуев.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +267

      dragoff 1 час назад

      Например - голова самого Валуева, сначала выглядит страшно. А когда понимаешь, что она совершенно пустая, уже смешно

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