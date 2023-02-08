Карпин дал интервью Слуцкому

«Коммент.Шоу» анонсировало новый формат с участием бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. С ним пообщался Валерий Карпин, нынешний тренер команды.
«Приготовили крутейший новый формат. Леонид Викторович в роли ведущего, Валерий Георгиевич – в гостях.
Уже завтра покажем, что получилось», – написало «Коммент.Шоу».
- Карпин сейчас проводит сбор «Ростова» в ОАЭ.
- «Ростов» идет в РПЛ 3-м.
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!
Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»