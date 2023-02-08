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    Карпин дал интервью Слуцкому

    «Коммент.Шоу» анонсировало новый формат с участием бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. С ним пообщался Валерий Карпин, нынешний тренер команды.

    «Приготовили крутейший новый формат. Леонид Викторович в роли ведущего, Валерий Георгиевич – в гостях.

    Уже завтра покажем, что получилось», – написало «Коммент.Шоу».

    • Карпин сейчас проводит сбор «Ростова» в ОАЭ.
    • «Ростов» идет в РПЛ 3-м.
    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»

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