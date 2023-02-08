В «Кармиотиссе» объяснили, почему назначили Кержакова главным тренером

Технический директор кипрской «Кармиотиссы» Антонис Антониу раскрыл подробности назначения Александра Кержакова на пост главного тренера клуба.

«Александр Кержаков был единственным кандидатом на пост главного тренера «Кармиотиссы». Почему именно он? Мы верим, что это талантливый специалист. Уверены, что его тренерская карьера будет такой же успешной, как и карьера игрока.

Контракт заключен сроком на 1,5 года. Функция продления в соглашение присутствует.

Что касается российских игроков и всех других трансферов, их мы будем обсуждать вместе с Александром в следующем месяце.

Кержаков только приехал. У него первая пресс-конференция и презентация в качестве тренера «Кармиотиссы». Пока мы думаем о завтрашнем матче. Но совсем скоро мы обязательно обсудим трансферы команды», — сказал Антониу.

«Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.

Кержаков покинул «Пари НН» летом.

При нем команда сохранила прописку в РПЛ.

До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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