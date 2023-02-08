Лучший бомбардир чемпионата Турции лично покупает гуманитарную помощь и отправляет ее пострадавшим от землетрясения

Нападающий «Фенербахче» Эннер Валенсия не остался в стороне от трагедии турецкого народа, связанной с землетрясением на юго-востоке.
Эквадорец лично покупает комплекты гуманитарной помощи и направляет ее нуждающимся. Они включают палатки, матрасы, лекарства, еду.
- В турецком землетрясении погибли 5894 человека, пострадали – более 34 тысяч.
- Валенсия с 20 голами лидирует в гонке бомбардиров Суперлиги.
- Чемпионат Турции приостановлен.
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Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»