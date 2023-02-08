Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лучший бомбардир чемпионата Турции лично покупает гуманитарную помощь и отправляет ее пострадавшим от землетрясения

    Нападающий «Фенербахче» Эннер Валенсия не остался в стороне от трагедии турецкого народа, связанной с землетрясением на юго-востоке.

    Эквадорец лично покупает комплекты гуманитарной помощи и направляет ее нуждающимся. Они включают палатки, матрасы, лекарства, еду.

    • В турецком землетрясении погибли 5894 человека, пострадали – более 34 тысяч.
    • Валенсия с 20 голами лидирует в гонке бомбардиров Суперлиги.
    • Чемпионат Турции приостановлен.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Агент Оздоева рассказал, чем Семак похож на Пирло
    Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения 3
    В Турции назвали дату возобновления чемпионата после землетрясения 2
    Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3374

      FRZZ 1 час назад

      Молодец! Сейчас всем миром нужно помогать пострадавшим людям в Турции.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11