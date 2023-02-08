Лучший бомбардир чемпионата Турции лично покупает гуманитарную помощь и отправляет ее пострадавшим от землетрясения

Нападающий «Фенербахче» Эннер Валенсия не остался в стороне от трагедии турецкого народа, связанной с землетрясением на юго-востоке.

Эквадорец лично покупает комплекты гуманитарной помощи и направляет ее нуждающимся. Они включают палатки, матрасы, лекарства, еду.

В турецком землетрясении погибли 5894 человека, пострадали – более 34 тысяч.

Валенсия с 20 голами лидирует в гонке бомбардиров Суперлиги.

Чемпионат Турции приостановлен.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно