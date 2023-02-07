Аленичев отреагировал на слова Кокорина о том, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал слова Александра Кокорина о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

– Кокорин тут недавно взорвал инфополе своим высказыванием про тюрьму.

– Я его воспринял с иронией. Я не считаю, что каждый мужчина должен отсидеть. В армии отслужить, может быть, да. Но говорить про заключение – неправильно.

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