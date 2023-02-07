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  • Мостовой: «Ты легенда, а на тебя еще рот непонятно кто открывает»

Мостовой: «Ты легенда, а на тебя еще рот непонятно кто открывает»

7 февраля 2023, 22:25
13

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал желание Дмитрия Аленичева вернуться в московский клуб.

«Политика «Спартака» в последние годы такова, что они не возвращают бывших тренеров. Не использовал человек свой шанс — уволен. Поэтому трудно сказать, мог бы Аленичев вернуться в клуб. Плюс у «Спартака» сейчас новое руководство.

Вспомните человека, который задержался в команде лет на пять? Не было таких. Карпину только давали вторые шансы, но это было при прошлом руководстве.

Готов ли «Спартак» принять таких людей, как Аленичев, и ценит ли легенд клуба? А я что, к этому числу не отношусь? Меня даже на матч «красно-белых» никогда не приглашали. Я понял, что сейчас вообще ничего не ценится. Ты легенда, а на тебя еще рот непонятно кто открывает», — сказал Мостовой.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (13)
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portero
1675798292
Ты Царь!!! Забыл что ли... Агрессии чуток поменьше и пригласят, а то уж больно много негатива от тебя....
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сутулая собака и лисы
1675799354
не легенда, а легендарный + эпитет.
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alefreddy
1675800152
зачем сейчас что то ломать все хорошо при Абаскале и все тихо кроме тебя
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derrik2000
1675804525
Не, ну, Саша, назвав себя ЛЕГЕНДОЙ, ты, пожалуй, очень погорячился. ))) Таких "легенд", которые играли (признаться хорошо. даже ОТЛИЧНО!!!) играли за Спартак, можно набрать полную кошёлку. Получается, что и кудрявый Валерик тоже - ЛЕГЕНДА??? ))) А Алень... ЛЕГЕНДОЙ, конечно, назвать нельзя (всё таки основные свои международные награды он, как игрок, в Португалии завоевал), но ЕДИНСТВЕННЫМ, кто после игр за Спартак смог добиться в иностранной команде очень большого успеха на международном клубном уровне (кубок ЛЧ и признание лучшим игроком финала), это - ДА. Бесспорно. Но ЛЕГЕНДА СПАРТАКА - это всё таки совсем другое...
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neim
1675823552
Да, легенды сейчас не ценятся ))). И тебе Сашок пора угомонится, иначе ждёт тебя Наполеон, правда забыл, в какой он палате, но похоже, вы с ним скоро встретитесь ))).
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Дядя Серёжа
1675825160
Ботало своё не разбрасывал бы, .. лет через 20-30 люди оценят легендарность...
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Урия Гип
1675827218
Подписант, а не легенда.
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