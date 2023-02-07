Мостовой: «Ты легенда, а на тебя еще рот непонятно кто открывает»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал желание Дмитрия Аленичева вернуться в московский клуб.

«Политика «Спартака» в последние годы такова, что они не возвращают бывших тренеров. Не использовал человек свой шанс — уволен. Поэтому трудно сказать, мог бы Аленичев вернуться в клуб. Плюс у «Спартака» сейчас новое руководство.

Вспомните человека, который задержался в команде лет на пять? Не было таких. Карпину только давали вторые шансы, но это было при прошлом руководстве.

Готов ли «Спартак» принять таких людей, как Аленичев, и ценит ли легенд клуба? А я что, к этому числу не отношусь? Меня даже на матч «красно-белых» никогда не приглашали. Я понял, что сейчас вообще ничего не ценится. Ты легенда, а на тебя еще рот непонятно кто открывает», — сказал Мостовой.

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