Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зарема ответила на критику ветеранов «Спартака»

7 февраля 2023, 15:29
15

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на критические высказывания в адрес прежнего руководства клуба.

– Я вижу, что команда, собранная нами, и тренер, которого так хейтили все кому не лень, играют в спартаковский атакующий футбол, который любят болельщики.

Команда состоит как из своих воспитанников, так и из лучших российских игроков и мастеровитых легионеров.

Если б бывшие игроки, ветераны действительно переживали за футбол так, как рассказывают на стримах и диванах у блогеров, то не эффективнее ли было написать коллективное письмо на самый верх, в котором высказали бы свое мнение о Fan ID, о проблемах детско-юношеского спорта и осветили другие важные аспекты, выступили бы со своим предложениями.

Тогда бы их мнение и голос как ветеранов были ценны и важны.

– Аленичев хочет вернуться в «Спартак».

– Если Дмитрий Аленичев заметил, то «Спартак» результативно играет последние три сезона: серебро Тедеско, Кубок Ваноли и большие надежды на этот сезон. Игроки сыгрались, повзрослели ментально, стали злее и вариативнее.

Поэтому Аленичеву, Титову и кому-либо еще лучше повременить с приходом в клуб. Дайте поработать Абаскалю, дайте болельщикам кайфануть от игры любимой команды.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1675773191
Ну до кайфовой игры, спартаку далеко......такую команду в европе съели бы обыкновенные середняки, а вот для РПЛ пойдёт
Ответить
Эном айс
1675773357
)) Считай, что если бы могла, «dick pic» послала ветеранам...
Ответить
VVM1964
1675773489
Ну в принципе соглашусь - к чему вообще эти разговоры, тем более на сколько известно Абаскаль всех устраивает и никуда не собирается, во всяком случае ПОКА !!!
Ответить
NewLife
1675774647
Хейт Спартака это самый надежный способ ветеранам остаться на виду и на слуху. Восхищаться положено гегемонизмом немытых, тогда будут приглашать и печатать.
Ответить
paracetamol
1675783004
Ветераны Свинтяка - бич нашего футбола. Все время интригуют, а и вороватые не хуже майданутых!
Ответить
Главные новости
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
11
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
16
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
8
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
8
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
Все новости
Все новости
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
3
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
3
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
4
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
6
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
8
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
2
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
8
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
2
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
17
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
14
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
30
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
24
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
11
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+