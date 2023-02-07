Зарема ответила на критику ветеранов «Спартака»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на критические высказывания в адрес прежнего руководства клуба.

– Я вижу, что команда, собранная нами, и тренер, которого так хейтили все кому не лень, играют в спартаковский атакующий футбол, который любят болельщики.

Команда состоит как из своих воспитанников, так и из лучших российских игроков и мастеровитых легионеров.

Если б бывшие игроки, ветераны действительно переживали за футбол так, как рассказывают на стримах и диванах у блогеров, то не эффективнее ли было написать коллективное письмо на самый верх, в котором высказали бы свое мнение о Fan ID, о проблемах детско-юношеского спорта и осветили другие важные аспекты, выступили бы со своим предложениями.

Тогда бы их мнение и голос как ветеранов были ценны и важны.

– Аленичев хочет вернуться в «Спартак».

– Если Дмитрий Аленичев заметил, то «Спартак» результативно играет последние три сезона: серебро Тедеско, Кубок Ваноли и большие надежды на этот сезон. Игроки сыгрались, повзрослели ментально, стали злее и вариативнее.

Поэтому Аленичеву, Титову и кому-либо еще лучше повременить с приходом в клуб. Дайте поработать Абаскалю, дайте болельщикам кайфануть от игры любимой команды.

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