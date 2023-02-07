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    Зарема ответила на критику ветеранов «Спартака»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на критические высказывания в адрес прежнего руководства клуба.

    – Я вижу, что команда, собранная нами, и тренер, которого так хейтили все кому не лень, играют в спартаковский атакующий футбол, который любят болельщики.

    Команда состоит как из своих воспитанников, так и из лучших российских игроков и мастеровитых легионеров.

    Если б бывшие игроки, ветераны действительно переживали за футбол так, как рассказывают на стримах и диванах у блогеров, то не эффективнее ли было написать коллективное письмо на самый верх, в котором высказали бы свое мнение о Fan ID, о проблемах детско-юношеского спорта и осветили другие важные аспекты, выступили бы со своим предложениями.

    Тогда бы их мнение и голос как ветеранов были ценны и важны.

    – Аленичев хочет вернуться в «Спартак».

    – Если Дмитрий Аленичев заметил, то «Спартак» результативно играет последние три сезона: серебро Тедеско, Кубок Ваноли и большие надежды на этот сезон. Игроки сыгрались, повзрослели ментально, стали злее и вариативнее.

    Поэтому Аленичеву, Титову и кому-либо еще лучше повременить с приходом в клуб. Дайте поработать Абаскалю, дайте болельщикам кайфануть от игры любимой команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16898

      NewLife 18 минут назад

      Хейт Спартака это самый надежный способ ветеранам остаться на виду и на слуху. Восхищаться положено гегемонизмом немытых, тогда будут приглашать и печатать.

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      Рейтинг: +33606

      VVM1964 37 минут назад

      Ну в принципе соглашусь - к чему вообще эти разговоры, тем более на сколько известно Абаскаль всех устраивает и никуда не собирается, во всяком случае ПОКА !!!

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      Рейтинг: +2517

      Эном айс 39 минут назад

      ))
      Считай, что если бы могла, «dick pic» послала ветеранам...

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      Рейтинг: +1689

      Красногвардейчик 42 минуты назад

      Ну до кайфовой игры, спартаку далеко......такую команду в европе съели бы обыкновенные середняки, а вот для РПЛ пойдёт

      0
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      Рейтинг: +33606

      VVM1964 > Красногвардейчик 39 минут назад

      Думаю, чтобы обойти по итогам года ЦСКА сильно напрягаться не будем )))

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