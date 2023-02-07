Слуцкий рассказал, готов ли Головин перейти в «Боруссию» Д

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал новость об интересе дортмундской «Боруссии» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Головин уже точно может переходить в большую европейскую команду не боясь, что может там затеряться. Этап адаптации, который у него больше, чем у других, будет всe равно короче за счeт этого пятилетнего куска.

Когда мы говорили с ним, а у него были предложения из Англии и сам он хотел перейти в клуб, который играет стабильно в Лиге чемпионов… Он созрел для этого перехода. Если вдруг этого или другого перехода не произойдeт, «Монако» — большой клуб, который может бороться и играть в Лиге чемпионов.

Конечно, если переход в «Боруссию» будет зависеть только от него, он скажет «да». А так, не только он принимает решение», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

В этом сезоне Лиги 1 у Головина 20 матчей, 4 гола.

Контракт Головина действует до 2024 года.

Головин – воспитанник ЦСКА, четвертьфиналист ЧМ-2018.

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