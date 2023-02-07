Аленичев связал успехи «Спартака» с уходом Заремы и Федуна: «Их было слишком много в СМИ»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал уход из клуба Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.
— Вокруг «Спартака» стало меньше негатива. Связываете это с уходом Федуна и Заремы?
— Как один из факторов, да. Прошлых руководителей клуба было слишком много в СМИ и социальных сетях. Это все видели и читали игроки. Это не может позитивно сказываться. Чем меньше руководители говорят, тем лучше для команды.
Сейчас сложилась такая ситуация, когда из руководства «Спартака» никого не видно и не слышно. Команда успокоилась и играет в хороший футбол.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Леонид Федун владел клубом с 2004 по 2022-й год.
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Источник: Sport24