Аленичев связал успехи «Спартака» с уходом Заремы и Федуна: «Их было слишком много в СМИ»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал уход из клуба Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

— Вокруг «Спартака» стало меньше негатива. Связываете это с уходом Федуна и Заремы?

— Как один из факторов, да. Прошлых руководителей клуба было слишком много в СМИ и социальных сетях. Это все видели и читали игроки. Это не может позитивно сказываться. Чем меньше руководители говорят, тем лучше для команды.

Сейчас сложилась такая ситуация, когда из руководства «Спартака» никого не видно и не слышно. Команда успокоилась и играет в хороший футбол.

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.

Леонид Федун владел клубом с 2004 по 2022-й год.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно