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    Аленичев связал успехи «Спартака» с уходом Заремы и Федуна: «Их было слишком много в СМИ»

    Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал уход из клуба Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

    — Вокруг «Спартака» стало меньше негатива. Связываете это с уходом Федуна и Заремы?

    — Как один из факторов, да. Прошлых руководителей клуба было слишком много в СМИ и социальных сетях. Это все видели и читали игроки. Это не может позитивно сказываться. Чем меньше руководители говорят, тем лучше для команды.

    Сейчас сложилась такая ситуация, когда из руководства «Спартака» никого не видно и не слышно. Команда успокоилась и играет в хороший футбол.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Леонид Федун владел клубом с 2004 по 2022-й год.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11728

      R_a_i_n 1 час назад

      Заремы меньше точно не стало

      0
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      Рейтинг: +616

      rac531 2 часа назад

      Пивной алкашонок учит жить?)))

      Болельщики футбольного «Енисея» попросили губернатора об отставке АЛЕНИЧЕВА

      «Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. За все время работы в Красноярске они постоянно бывают замеченными в барах города с кружками пива.
      Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева.» SPORT24 12 марта 2019

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      Рейтинг: +383

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Фердун вбухал около 2 миллиардов мазутного бобла в этот проект, а купить смог лишь одно чемпионство, да и то не без помощи РФС и судейского корпуса. Гыгыгы

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      Рейтинг: +18725

      Cleaner 2 часа назад

      Спартаковский тренер-неудачник во всех своих провалах Федуна и Зарему обвинил. Как это по-спартаковски - плюнуть в спину ушедшим из команды...((((((((((((((((

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      Рейтинг: +383

      ПалкоВводецъ (returned) > Cleaner 2 часа назад

      Он видать забыл, что его самого ссаными тапками выперли из Тарасовки. Гыгыгы

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      Рейтинг: +33602

      VVM1964 > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Вы нашли друг друга - два дебила это сила !(((

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