В США продают песок, по которому ходил звезда НФЛ Брэди

Один из лучших игроков в американский футбол Том Брэди на прошлой неделе записал видео, в котором попрощался со своей карьерой. Он завершил ее в 45 лет.

Болельщики вычислили, с какого пляжа Брэди записывал видео и отправились туда. Несколько человек набрали оттуда песка и выставили его на продажу как сувенир – ведь по нему ходил Том Брэди. Цены варьируются от 10 до 100 тысяч долларов.

Теперь Брэди будет работать экспертом на телевидении, где за 10 лет получит 375 миллионов долларов.

Брэди в НФЛ выступал за «Нью-Инглэнд» (2000-2019 годы) и «Тампу-Бэй» (2020-2022).

В активе Брэди 7 выигранных Супербоулов.

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