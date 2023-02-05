Спортивный директор «ПСЖ» назвал лучшего форварда в мире

Луиш Кампуш, спортивный директор «ПСЖ», считает своего форварда Килиана Мбаппе лучшим в мире.

«Мбаппе уже сейчас лучший нападающий в мире. Его потеря из-за травмы – это тяжело. Он расстроился. Он ускоряет свое восстановление. Так поступают победители», – сказал Кампуш.

Мбаппе травмировался на этой неделе в матче Лиги 1 против «Монпелье».

Форвард пропустит 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

В этом сезоне у Мбаппе 26 матчей, 25 голов, 6 ассистов.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно