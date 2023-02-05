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    Спортивный директор «ПСЖ» назвал лучшего форварда в мире

    Луиш Кампуш, спортивный директор «ПСЖ», считает своего форварда Килиана Мбаппе лучшим в мире.

    «Мбаппе уже сейчас лучший нападающий в мире. Его потеря из-за травмы – это тяжело. Он расстроился. Он ускоряет свое восстановление. Так поступают победители», – сказал Кампуш.

    • Мбаппе травмировался на этой неделе в матче Лиги 1 против «Монпелье».
    • Форвард пропустит 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
    • В этом сезоне у Мбаппе 26 матчей, 25 голов, 6 ассистов.

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    Источник: Telefoot

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    Сегодня, 14:42
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +389

      НикКин 2 часа назад

      Вот поржал так поржал а как же мля Месси что же ты гнида легенду мля прокатили мимо )))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7761

      BarStep 2 часа назад

      У Килиана только авансы..
      Ничего выдающегося у него нет,
      выше среднего - не более...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +620

      Таврида 3 часа назад

      У Холланда 25 голов в 19 играх в куда более конкурентной лиге.

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