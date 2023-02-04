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  • «Горбатого и могила не исправит». Депутат Роднина – о Кокорине

«Горбатого и могила не исправит». Депутат Роднина – о Кокорине

4 февраля 2023, 18:00
4

Депутат Госдумы России Ирина Роднина раскритиковала экс-футболиста сборной Александра Кокорина.

  • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
  • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
  • Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«У нас не так много спортсменов, которые отсидели в тюрьме, тем более в современное время.

Если одному помогает выговор, другому – угол, третьему – травма, четвертому – авария, тогда есть и такие, которым нужно и в тюрьме посидеть, наверное.

Считаю, это изначально неправильно. В спорте есть фейр-плей – честная игра и проявление уважения. Это клятва на Олимпийских играх.

Но если он этого не понимает, тогда горбатого и могила не исправит – говоря про его слова, связанные с тюрьмой.

Великие футболисты – Симонян и другие, а не Кокорин, поэтому не кидайтесь терминами», – заявила Роднина.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Комментарии (4)
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portero
1675524767
Больше 90% так называемых теврутатов тоже подходят под эту пословицу....
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Бан
1675525312
Кто-то должен в конце концов закрыть этот фонтан. Хотя бы ради того, чтобы в истории осталось имя великой фигуристки, а не полоумной "депутатши".
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волчарик
1675526496
Про горбатость поподробнее-американское прошлое и дочь чужестранка?
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Plyash
1675540701
Хотел послать Ирину на х..й,но потом понял,что она ещё оттуда не вернулась...
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