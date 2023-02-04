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    «Горбатого и могила не исправит». Депутат Роднина – о Кокорине

    Депутат Госдумы России Ирина Роднина раскритиковала экс-футболиста сборной Александра Кокорина.

    • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
    • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
    • Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

    «У нас не так много спортсменов, которые отсидели в тюрьме, тем более в современное время.

    Если одному помогает выговор, другому – угол, третьему – травма, четвертому – авария, тогда есть и такие, которым нужно и в тюрьме посидеть, наверное.

    Считаю, это изначально неправильно. В спорте есть фейр-плей – честная игра и проявление уважения. Это клятва на Олимпийских играх.

    Но если он этого не понимает, тогда горбатого и могила не исправит – говоря про его слова, связанные с тюрьмой.

    Великие футболисты – Симонян и другие, а не Кокорин, поэтому не кидайтесь терминами», – заявила Роднина.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2486

      fakeid 16 минут назад

      когда эта горбатая покинет этот свет - ни капли сожаления не испытаю. равно как и по первой космонавтке. что та падла - что эта.

      0
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      Рейтинг: +2755

      волчарик 39 минут назад

      Про горбатость поподробнее-американское прошлое и дочь чужестранка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +526

      Бан 59 минут назад

      Кто-то должен в конце концов закрыть этот фонтан. Хотя бы ради того, чтобы в истории осталось имя великой фигуристки, а не полоумной "депутатши".

      2
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      Рейтинг: +67075

      portero 1 час назад

      Больше 90% так называемых теврутатов тоже подходят под эту пословицу....

      2
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