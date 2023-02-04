«Горбатого и могила не исправит». Депутат Роднина – о Кокорине

Депутат Госдумы России Ирина Роднина раскритиковала экс-футболиста сборной Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«У нас не так много спортсменов, которые отсидели в тюрьме, тем более в современное время.

Если одному помогает выговор, другому – угол, третьему – травма, четвертому – авария, тогда есть и такие, которым нужно и в тюрьме посидеть, наверное.

Считаю, это изначально неправильно. В спорте есть фейр-плей – честная игра и проявление уважения. Это клятва на Олимпийских играх.

Но если он этого не понимает, тогда горбатого и могила не исправит – говоря про его слова, связанные с тюрьмой.

Великие футболисты – Симонян и другие, а не Кокорин, поэтому не кидайтесь терминами», – заявила Роднина.

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