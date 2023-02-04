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    Дзаньоло запросил у «Ромы» 30-дневный отдых посреди сезона

    Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло передал клубу медицинское заключение, в котором говорится о необходимости предоставить футболисту отдых на 30 дней.

    23-летний итальянец якобы не может тренироваться и играть по психофизическим причинам.

    В январе футболист мог сменить клуб, но его уход сорвался.

    • Дзаньоло не играет с 12 января.
    • В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • Контракт игрока с клубом истекает в 2024 году.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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