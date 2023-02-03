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    Боссы «Челси» и «Бенфики» чуть не подрались на переговорах по Энцо. Игрок угрожал португальскому клубу

    Обсуждение трансфера Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» проходило в напряженной обстановке.

    Руководители двух клубов чуть не подрались во время переговоров.

    В конфликте участвовали владелец «Челси» Тодд Боули и президент «Бенфики» Руй Кошта.

    Сам Энцо требовал отпустить его в АПЛ. В противном случае футболист угрожал опубликовать в соцсетях видео с обвинениями в адрес боссов португальского клуба.

    • Аргентинец ушел в последний день зимнего трансферного окна.
    • «Челси» заплатил за него рекордные для АПЛ 121 миллион евро.
    • «Бенфика» предлагала 21-миллионную скидку за сохранение хавбека в составе до лета на правах аренды.

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    Источник: Daily Mail

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