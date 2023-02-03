Определен лучший игрок АПЛ в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам января.

25-летний форвард получил эту награду в третий раз в карьере.

В прошлом месяце он забил три гола в четырех матчах АПЛ.

Рэшфорд опередил в голосовании Дэна Берна («Ньюкасл»), Бреннана Джонсона («Ноттингем Форест»), Рияда Мареза («Манчестер Сити»), Солли Марча («Брайтон»), Давида Райя («Брентфорд») и Букайо Сака («Арсенал»).

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно