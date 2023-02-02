Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов прокомментировал сорвавшийся переход Малкома в «ПСЖ»

Орлов прокомментировал сорвавшийся переход Малкома в «ПСЖ»

2 февраля 2023, 20:00

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что трансфер вингера «Зенита» Малкома в «ПСЖ» не состоялся.

– Малком и «ПСЖ» – насколько все было близко?

– Да мне кажется, близко там не было ничего. Думаю, парижане прощупывали почву, проявляли некий интерес к Малкому с перспективой на лето. Как-то так.

До конкретики, как я понимаю, дело не дошло. Теперь уже окно в Европе закрылось, обсуждать смысла нет.

В любом случае «Зениту» приятно, что такой клуб обратил внимание на его футболиста.

«Зенит» в свое время заплатил за Малкома 40 миллионов. Думаете, «ПСЖ» мог бы выложить за него примерно такую же сумму?

– Сложно сказать. Но такие деньги у «ПСЖ» есть (смеется). Все в принципе реально.

Паредес же где-то за 40 миллионов и переходил во французский клуб из «Зенита».

– Просто бытует мнение, что 40 миллионов, потраченные на Малкома, не отбились.

– Тут как на это посмотреть. Сколько стоит картина «Джоконда»? Никто не знает.

Как оценить вклад Малкома в чемпионства «Зенита»? Бразилец – ключевой игрок, делает разницу, приносит победы питерцам.

Я никогда не слышал от руководителей клуба, что Малком не отрабатывает тех денег, которые в него вложены, что он их не отбил. Нет, нет.

Вот к аргентинцам, если помните, возникали определенные вопросы. К Дриусси, Краневиттеру и так далее.

Сейчас Малком – лучший игрок «Зенита» и, возможно, всей РПЛ.

– В чемпионате России он, бесспорно, хорош. Но как быть с Лигой чемпионов? Его статистика там не впечатляет: девять матчей и всего одна результативная передача.

– Это верно. Но дело было не только в Малкоме, а во всей команде. Белые пятна в составе... Имелись проблемы в каждой линии. Не стоит валить все на Малкома.

Я бы не утверждал однозначно, что он не отбил 40 миллионов. Мастерство у него есть, это факт очевидный. Есть еще и имиджевый момент.

А как сосчитать, какой авторитет Малком придал «Зениту» в глазах болельщиков? А он вообще-то любимец публики. Это деньгами не измерить.

Все надо учитывать вкупе. Возможно, благодаря южноамериканцу, например, растет, прогрессирует Мостовой. Важный момент, согласитесь. Бразилец уже сработал в плюс на репутацию «Зенита».

  • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
  • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Агент Малкома сказал, предлагали ли игроку вернуться в Россию 1
Малком подписал контракт с новым клубом 1
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов 26
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит ПСЖ Малком Орлов Геннадий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
2
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
2
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
4
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
5
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
3
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
11
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
27
Все новости
Все новости
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
2
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
1
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
7
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
11
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
2
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
6
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
1
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
13
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
27
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
23
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
11
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
10
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
3
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
5
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
54
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
15
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
12
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+