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    Орлов прокомментировал сорвавшийся переход Малкома в «ПСЖ»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что трансфер вингера «Зенита» Малкома в «ПСЖ» не состоялся.

    – Малком и «ПСЖ» – насколько все было близко?

    – Да мне кажется, близко там не было ничего. Думаю, парижане прощупывали почву, проявляли некий интерес к Малкому с перспективой на лето. Как-то так.

    До конкретики, как я понимаю, дело не дошло. Теперь уже окно в Европе закрылось, обсуждать смысла нет.

    В любом случае «Зениту» приятно, что такой клуб обратил внимание на его футболиста.

    «Зенит» в свое время заплатил за Малкома 40 миллионов. Думаете, «ПСЖ» мог бы выложить за него примерно такую же сумму?

    – Сложно сказать. Но такие деньги у «ПСЖ» есть (смеется). Все в принципе реально.

    Паредес же где-то за 40 миллионов и переходил во французский клуб из «Зенита».

    – Просто бытует мнение, что 40 миллионов, потраченные на Малкома, не отбились.

    – Тут как на это посмотреть. Сколько стоит картина «Джоконда»? Никто не знает.

    Как оценить вклад Малкома в чемпионства «Зенита»? Бразилец – ключевой игрок, делает разницу, приносит победы питерцам.

    Я никогда не слышал от руководителей клуба, что Малком не отрабатывает тех денег, которые в него вложены, что он их не отбил. Нет, нет.

    Вот к аргентинцам, если помните, возникали определенные вопросы. К Дриусси, Краневиттеру и так далее.

    Сейчас Малком – лучший игрок «Зенита» и, возможно, всей РПЛ.

    – В чемпионате России он, бесспорно, хорош. Но как быть с Лигой чемпионов? Его статистика там не впечатляет: девять матчей и всего одна результативная передача.

    – Это верно. Но дело было не только в Малкоме, а во всей команде. Белые пятна в составе... Имелись проблемы в каждой линии. Не стоит валить все на Малкома.

    Я бы не утверждал однозначно, что он не отбил 40 миллионов. Мастерство у него есть, это факт очевидный. Есть еще и имиджевый момент.

    А как сосчитать, какой авторитет Малком придал «Зениту» в глазах болельщиков? А он вообще-то любимец публики. Это деньгами не измерить.

    Все надо учитывать вкупе. Возможно, благодаря южноамериканцу, например, растет, прогрессирует Мостовой. Важный момент, согласитесь. Бразилец уже сработал в плюс на репутацию «Зенита».

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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