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  • Брат Кокорина: «Каждый мужчина должен отсидеть? Для профилактики пару месяцев можно»

Брат Кокорина: «Каждый мужчина должен отсидеть? Для профилактики пару месяцев можно»

1 февраля 2023, 18:33
9

Кирилл Кокорин, брат Александра Кокорина, прокомментировал слова форварда «Ариса» о тюрьме.

  • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
  • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
  • Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«Я не смотрел его интервью, времени не было, как я могу прокомментировать? Смотреть не буду, он сам мне всe расскажет, зачем смотреть? Согласен ли с его мыслью? Ну я думаю, для профилактики какой-нибудь пару месяцев можно, для воспитания.

Из-за этого высказывания много критики в его адрес? За 15 лет профессиональной карьеры он не переживает из-за хейта», — сказал Кокорин.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1675266682
Мудлон №2 вылез.
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nik55
1675268263
мудак----каждый мужчина должен отслужить в армии
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MaxRnD
1675268647
Остапа понесло
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Рыло свина
1675269775
братан сделай доброе дело, отсиди за всех, отсидишь всю жизнь, будешь там настоящим.
Ответить
664
1675270092
Младший ещё тупее старшего, совсем печальная ситуация в семье Кокориных. Родители совсем проворонили их воспитание, раз сыновья считают лучшей профилактикой тюрьму)))
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O-kolesov
1675273801
" Я Фунт, я всю жизнь отсидел за других, такая моя профессия... Я всегда сидел. Я сидел при Александре 2 Освободителе, я сидел при Александре 3 Миротворце, я сидел при Николае 2 Кровавом. При Керенском я тоже сидел, а вот при военном коммунизме я не сидел, не было работы, но зато ка я сидел. При НЭПе ой-ёй-ёй...... / к/ф Золотой телёнок/
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mutabor0992
1675276473
Так я не понял,а младшой сидел или нет???Агитатор хреноФФ!
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