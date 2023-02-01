Брат Кокорина: «Каждый мужчина должен отсидеть? Для профилактики пару месяцев можно»

Кирилл Кокорин, брат Александра Кокорина, прокомментировал слова форварда «Ариса» о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«Я не смотрел его интервью, времени не было, как я могу прокомментировать? Смотреть не буду, он сам мне всe расскажет, зачем смотреть? Согласен ли с его мыслью? Ну я думаю, для профилактики какой-нибудь пару месяцев можно, для воспитания.

Из-за этого высказывания много критики в его адрес? За 15 лет профессиональной карьеры он не переживает из-за хейта», — сказал Кокорин.

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