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    Брат Кокорина: «Каждый мужчина должен отсидеть? Для профилактики пару месяцев можно»

    Кирилл Кокорин, брат Александра Кокорина, прокомментировал слова форварда «Ариса» о тюрьме.

    • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
    • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
    • Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

    «Я не смотрел его интервью, времени не было, как я могу прокомментировать? Смотреть не буду, он сам мне всe расскажет, зачем смотреть? Согласен ли с его мыслью? Ну я думаю, для профилактики какой-нибудь пару месяцев можно, для воспитания.

    Из-за этого высказывания много критики в его адрес? За 15 лет профессиональной карьеры он не переживает из-за хейта», — сказал Кокорин.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24089

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Мудлон №2 вылез.

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      Рейтинг: +16954

      Barmaleushka 32 минуты назад

      Ты на з/п воспитателя я/с поживи пару месяцев . Для профилактики .

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      Рейтинг: -40

      diamondfan 37 минут назад

      Кокорин как был большой ШЛЮХОЙ так и остался!

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      Рейтинг: +5744

      AtticusFinch > diamondfan 26 минут назад

      чпокал его?)

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